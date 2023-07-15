



Швеция изменит закон о сожжении священных текстов

Шведское правительство проинформировало Израиль о том, что работает над изменением законодательства, разрешающего сжигание священных текстов. Об этом сообщил общественный телеканал "КАН-11".



Сообщение было передано после того, как шведские власти решили разрешить сжечь Танах возле посольства Израиля в Стокгольме, вызвавшего бурю негодования в Израиле и в еврейском мире.



Несмотря на это, реализация этого шага потребует времени и вряд ли приведет к отмене запланированного на субботу сожжения Танах.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в пятницу, 14 июля, раскритиковал решение Швеции.



“Государство Израиль очень серьезно относится к этому решению”, — сказал он, добавив, что такая акция “нанесет вред “святая святых” еврейского народа”.

“Мы должны уважать священные книги каждой религии”, – заявил премьер-министр.



Президент Ицхак Херцог осудил это решение, добавив: “Как президент Государства Израиль, я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем из-за того, что та же участь ожидает Танах, вечную книгу еврейского народа”.



“Разрешение уничтожения священных текстов – это не проявление свободы слова, это вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти. Весь мир должен объединиться, чтобы четко осудить этот отвратительный акт”, – подчеркнул президент.