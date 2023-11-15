



Штайнмайер: Путин не получит то, чего хочет

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы весь мир забыл об Украине, но Германия не позволит этому случиться.



По данным немецкой газеты Tagesschau, в этом заверил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на конференции в Лейпциге.



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По его словам, Украина как никогда нуждается в военной поддержке, в то время, как идет война в Израиле.



"Путин рассчитывает на то, что мир забудет об Украине. Но Германия не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу", - пообещал он.



По словам Штайнмайера, Германия ни за что не привыкнет "к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне", которую развязала Россия, поскольку угроза из-за РФ нависла не только над Украиной, но и над европейскими государствами.