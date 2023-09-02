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Шольц сказал, вернется ли Германия к атомной энергии
02.09.2023 17:19 Алина Груднева

Шольц сказал, вернется ли Германия к атомной энергии

Германия не намерена возвращаться к использованию ядерной энергии.

По данным информационного агентства Associated Press, в этом заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Тема закрыта. Всем, кто захочет построить новую АЭС, понадобится 15 лет и 15-20 млрд евро за каждую станцию", - отметил он.

По словам Шольца, в Германии уже начался демонтаж инфраструктуры. Канцлер также пояснил, что потребности его страны будут удовлетворены возобновляемыми источниками энергии.

Что примечательно, в Германии последние три АЭС прекратили свою работу в апреле 2023 года, как и было запланировано после начала вторжения России в Украину.

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