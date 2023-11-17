



Шольц: РФ должна прекратить войну

Россия должна быстрее закончить войну в Украину, от которой страдает практически весь мир.



Такое заявление на пресс-конференции по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сделал канцлер Германии Олаф Шольц.



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"Нападение России на Украину и его далеко идущие последствия причиняют страдания почти всему миру. Мы разделяем мнение: Россия должна как можно скорее завершить агрессию", - призвал Шольц.



Он также выразил разочарование тем фактом, что Москва отказалась от договоренности по экспорту украинского зерна. Немецкий канцлер подчеркнул, что РФ нарушает правило, согласно которому нельзя изменять границы суверенных государств с помощью силы.



"Это изменение времен, и это угрожает европейской безопасности", - добавил он.