



Шольц призывает европейские страны увеличить финансовую и военную помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвал европейских партнеров усилить финансовую и военную поддержку Украины.



Учитывая трудности, с которыми сталкивается президент США Джо Байден при прохождении через Конгресс нового пакета помощи Киеву, сторонники Украины находятся в особенно сложном положении, заявил Шольц на встрече с депутатами Европарламента от Социал-демократической партии Германии в Берлине в воскресенье, 28 января. Поэтому, подчеркнул он, Европа должна обсудить, "как каждый может увеличить и расширить свой вклад".



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Шольц отметил, что, в отличие от Германии, военная поддержка со стороны других европейских стран зачастую ограничена. Он добавил, что правительство Германии уже выделило в бюджете этого года более семи миллиардов евро для Украины, что на сегодняшний день составляет более половины от общего объема помощи, предоставляемой европейскими государствами. Шольц также ожидает, что другие страны ЕС увеличат свои взносы.



По словам канцлера Германии, президент России Владимир Путин должен осознать, что простое ожидание ослабления поддержки Украины не принесет успеха. Решительная сила также является решающим фактором для скорейшего установления мира в Украине, считает Шольц.

