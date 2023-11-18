



Шольц обратился к Путину с призывом сделать "первый шаг"

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина сделать "первый шаг" к завершению войны в Украине.



Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на его заявление.



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Уточняется, что Шольц призвал Путина немедленно вывести российские войска из Украины.



Немецкий канцлер пояснил, что это стало бы хорошим условием для начала мирных переговоров. Тем не менее, Шольц отметил, что пока что не видит предпосылок для мирного урегулирования.