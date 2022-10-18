



Шольц хочет продолжить работу трех АЭС до апреля 2023 года

После недель споров внутри страны, канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление о продлении эксплуатации трех атомных электростанций страны – последних, которые еще не успели закрыть – до 15 апреля 2023 года.



Он распорядился подготовить законодательные решения для продления срока работы, о чем сообщил министр экономики и министр финансов, а также глава министерства окружающей среды.



Изарская, Некарвестгаймская и Эмсландская АЭС должны быть выведены из строя до 31 декабря 2022 года – вместе они генерируют около 6% электроэнергии в стране.



Шольц отметил, что параллельно с этим правительство должно представить амбициозный закон о повышении энергоэффективности.