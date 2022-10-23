



Шойгу обвинил Киев в возможном применении "грязной бомбы"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил украинскую армию в возможном применении "грязной бомбы".



Об этом Шойгу сказал в разговоре с французским министром обороны Себастьяном Лекорню, сообщило российское оборонное ведомство.



Французская сторона пока не сообщала об этом разговоре. Украинская сторона пока не реагировала на это заявление Шойгу.



При этом ранее именно Путин и его ближайшее окружение неоднократно угрожали применить "все имеющиеся средства", чтобы защитить "суверенитет и целостность РФ".



Президент США Джо Байден предупредил Путина о серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного или химического оружия. В то же время в Белом доме не видят признаков того, что Россия готовится применить тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине.