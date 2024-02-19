



Шевчук исполнил песню в честь Навального на концерте в Астане

Юрий Шевчук на концерте в Астане обратился к зрителям со сцены.



"Погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. Он напоминал, что все мы можем стать свободными в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что вера без свободы - фанатизм, кондовый фанатизм. Что труд без свободы - это тяжелое рабство. Что любовь без свободы - это деспотия. Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в черный цвет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется - "Свобода", - сказал Шевчук.

Был сегодня на этом замечательном концерте!

Надо отметить, что Юрий Шевчук перед началом концерта поблагодарил Казахстан, принявший у себя россиян вынужденных иммигрировать из РФ. pic.twitter.com/Fo8S1RAkyV — Nomad Spirit Vanlife 🇰🇿 (@mirasAST) February 18, 2024

Напомним, что песня “Свобода” не новая, но актуальная.