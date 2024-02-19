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Шевчук исполнил песню в честь Навального на концерте в Астане
19.02.2024 07:35 MIGnews.com

Шевчук исполнил песню в честь Навального на концерте в Астане

Юрий Шевчук на концерте в Астане обратился к зрителям со сцены.

"Погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. Он напоминал, что все мы можем стать свободными в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что вера без свободы - фанатизм, кондовый фанатизм. Что труд без свободы - это тяжелое рабство. Что любовь без свободы - это деспотия. Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в черный цвет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется - "Свобода", - сказал Шевчук.


Напомним, что песня “Свобода” не новая, но актуальная.
 

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