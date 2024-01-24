Северная Корея, похоже снесла "арку воссоединения" в Пхеньяне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал изменить конституцию, чтобы Южная Корея рассматривалась как "главный враг", и предупредил, что его страна не намерена избегать войны, если она случится, сообщило государственное СМИ KCNA.
Выступая перед Верховным народным собранием, парламентом Северной Кореи, Ким заявил, что пришел к выводу, что объединение с Южной Кореей больше невозможно, и обвинил Сеул в стремлении к краху его режима и объединению путем поглощения.
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Ким заявил, что необходимо внести поправки в конституцию, чтобы донести до северокорейцев, что Южная Корея является "главным врагом и неизменным основным противником", и определить территорию Севера как отдельную от Юга.
"Мы не хотим войны, но не намерены ее избегать", - цитирует Кима агентство KCNA.
Северная Корея также должна планировать "полную оккупацию, порабощение и возвращение" Южной Кореи в случае войны, а южнокорейцы больше не должны называться соотечественниками, добавил Ким, призвав разорвать все межкорейские связи и разрушить памятник воссоединению в Пхеньяне.
Сообщается, что спутниковые снимки показывают, что Северная Корея уже снесла "арку воссоединения" в Пхеньяне.