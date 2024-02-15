



Сестра Ким Чен Ына выдвинула ультиматум Японии

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон выдвинула ультиматум Японии.



По данным ЦТАК, она не исключила возможности визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Пхеньян.



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По словам Чжон, это будет возможно только в том случае, если Япония откажется от своей политики в адрес Северной Кореи.



"Если Япония откажется от дурной привычки несправедливо цепляться к нашему праву на самооборону, если уже решенная проблема похищенных граждан перестанет быть препятствием для перспектив двусторонних отношений, то не будет препятствий для сближения двух стран. Возможно, однажды настанет тот день, когда премьер Японии посетит Пхеньян", - сказала она.

