



СБУ предъявило подозрение российскому олигарху Дерипаске

В четверг, 15 февраля, в Украине объявили подозрение российскому олигарху Олегу Дерипаске и задержали двух его украинских топ-менеджеров, поставлявших в Россию сырье для производства баллистических ракет "Искандер". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Указывается, что среди задержанных – директор сверхдобывающей компании Глуховский карьер кварцитов и куратор этого учреждения от российского олигарха: гражданин Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в России.



Следствие установило, что фигуранты помогли Дерипаске присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, хотя их было запрещено продавать.



С тех пор и до начала полномасштабной войны руководство добывающей компании поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали. Сырье компании Дерипаски продавали предприятиям военно-промышленного комплекса России по производству Искандеров. Также сырье использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.



Дерипаске сообщили о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Директору Глуховского карьера кварцитов и куратору – по двум. Также заочное подозрение получили один из руководителей РУСАЛа и гражданка Кипра, которая помогла незаконно отчуждать компанию.



В СБУ напомнили, что в феврале 2023 активы Глуховского карьера кварцитов были национализированы в пользу Украины.