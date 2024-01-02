



Саудовская Аравия стала членом БРИКС

Во вторник, 2 января, было официально объявлено о том, что Саудовская Аравия стала членом БРИКС.



Таким образом, в межгосударственное объединение вместе с Саудией входят шесть государств, среди которых Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР.



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Еще в августе на саммите БРИКС было объявлено, что в организацию будут приглашены шесть государств.



Что примечательно, ранее президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что не намерен вступать в БРИКС.