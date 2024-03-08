



Санду: Чем ближе Молдова к Европе, тем сильнее российское вмешательство

Молдова является объектом российского вмешательства, которое усиливается по мере того, как эта страна продвигается к интеграции в Европу. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет издание Le Figaro.



Она пояснила, что Кишинев особенно опасается всплеска дезинформации накануне президентских выборов и референдума о членстве в ЕС, запланированного на осень.



Также Санду утверждает, что ситуация в непризнанном Приднестровье стабильна, хотя не так давно местные "депутаты" попросили "Россию о помощи".



"Это "обращение" (со стороны Приднестровья) прозвучало в тот момент, когда тираспольский режим одновременно просил у России, Европейского союза, Организации экономического сотрудничества и развития и ООН денег, но не военной поддержки", - сказала она.



Также Санду уверяет, что с начала войны в Украине значительное количество людей из этого региона подали заявления на получение молдавского паспорта. По ее словам, это свидетельствует о том, что молодые люди хотят избежать призыва в российскую армию.



Также президент Молдовы призвала к усилению поддержки Украины, которая является оплотом для ее страны. Она уверена, что российского диктатора Владимира Путина необходимо остановить для безопасности Европы.



"Сегодня мы чувствуем себя в безопасности благодаря сопротивлению украинцев, но Европа - не только Европа, но и все страны, которые ценят уважение к своим границам - должны понять, что Владимира Путина необходимо остановить. Если мы хотим мира, мы должны помочь Украине всеми силами", - заявила она.



Она также думает, что многие европейцы теперь понимают, что Путин не остановится. Именно поэтому необходимо найти более эффективный способ для поддержки Украины.