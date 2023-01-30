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Россиянам обещают миллионы рублей за захват танков НАТО в Украине
30.01.2023 16:05 Ольга Белозерова

Россиянам обещают миллионы рублей за захват танков НАТО в Украине

Российским военнослужащим из Забайкальского края, которые во время войны на Украине захватят или уничтожат танки Abrams и Leopard, будет положена крупная премия.

Такое распоряжение подписал глава региона Александр Осипов, сообщает РБК

Согласно постановлению, забайкальцы получат по 3 миллиона рублей за захват и по 1 миллиону рублей за уничтожение немецкого танка Leopard любой модификации. За американские танки Abrams будут платить меньше по 1,5 миллиона и 500 тысяч рублей соответственно.

Также премия полагается за захват или уничтожения танков любых других стран НАТО. 

 

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