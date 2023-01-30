



Россиянам обещают миллионы рублей за захват танков НАТО в Украине

Российским военнослужащим из Забайкальского края, которые во время войны на Украине захватят или уничтожат танки Abrams и Leopard, будет положена крупная премия.



Такое распоряжение подписал глава региона Александр Осипов, сообщает РБК.



Согласно постановлению, забайкальцы получат по 3 миллиона рублей за захват и по 1 миллиону рублей за уничтожение немецкого танка Leopard любой модификации. За американские танки Abrams будут платить меньше по 1,5 миллиона и 500 тысяч рублей соответственно.



Также премия полагается за захват или уничтожения танков любых других стран НАТО.



