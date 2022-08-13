



Россия угрожает США разрывом дипотношений

Министерство иностранных дел России пригрозило США разрывом дипотношений.

По данным внешнеполитического ведомства, это произойдет в случае, если Вашингтон признает РФ страной-спонсором терроризма.

Глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сообщил, что Москва уже предупредила США об этом.

Также РФ грозит порвать отношения в случае изъятия замороженных российских активов.

"Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые навсегда испортят двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах", — сказал он в интервью ТАСС.