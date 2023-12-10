



Россия пытается истощить украинскую ПВО ракетами-приманками

Войска РФ во время обстрела Киева 8 декабря, использовали ракеты-приманки. Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).



ISW ссылается на информацию одного из российский военных блогеров. Он сообщил, что для того, чтобы запутать и истощить украинские ПВО, во время атаки российские войска применили ракеты-приманки Х-55, которые напоминают модернизированный вариант ракеты Х-101.



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Также блогер посетовал, что российская сторона не может запустить больше таких ракет, поскольку ВКС РФ не обладают достаточным количеством бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

