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Россия пригрозила Греции из-за возможной передачи Украине ЗРК
18.12.2022 13:54 Алина Груднева

Россия пригрозила Греции из-за возможной передачи Украине ЗРК

Россия предостерегает Грецию от возможной передачи Украине зенитно-ракетных комплексов С-300.

 
По данным "РИА новости", такое заявление сделал так называемый "вице-премьер правительства" Крыма Георгий Мурадов.
 
Он считает, что передача Украине ЗРК будет "рискованным шагом" для национальных интересов Греции.
 
"Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чем уже громко заявляет греческая общественность", — считает он.
 
Мурадов также считает, что эти ЗРК якобы не будут работать против России из-за системы распознавания "свой — чужой". 

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