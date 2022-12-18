



Россия пригрозила Греции из-за возможной передачи Украине ЗРК

Россия предостерегает Грецию от возможной передачи Украине зенитно-ракетных комплексов С-300.

По данным "РИА новости", такое заявление сделал так называемый "вице-премьер правительства" Крыма Георгий Мурадов.

Он считает, что передача Украине ЗРК будет "рискованным шагом" для национальных интересов Греции.

"Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чем уже громко заявляет греческая общественность", — считает он.

Мурадов также считает, что эти ЗРК якобы не будут работать против России из-за системы распознавания "свой — чужой".