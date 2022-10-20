



Россия предостерегла ООН от расследования ударов беспилотников по Украине

Россия в среду предупредила ООН, чтобы она не расследовала предполагаемые удары беспилотников иранского производства по Украине, присоединившись к Тегерану в отрицании происхождения оружия, сообщает AFP.



США, Франция и Великобритания созвали закрытое заседание Совета безопасности по поводу предполагаемой продажи беспилотников России.



Европейский союз и Соединенные Штаты заявили, что у них есть доказательства того, что Иран поставил Shahed-136, недорогие беспилотники, которые взрываются при приземлении и которые считают причиной гибели пяти человек в понедельник в Киеве, а также разрушений гражданской инфраструктуры.



Российский дипломат Дмитрий Полянский осудил "беспочвенные обвинения и теории заговора", сославшись в качестве доказательства на то, что на дронах было написано русское слово "герань", и заявив, что РФ использует в Украине БПЛА российского производства.



Он предостерег от любых расследований ООН на территории Украины в рамках обеспечения соблюдения существующих санкций в отношении Ирана.



"У группы нет такого мандата на проведение расследований, она не входит в состав комитета по санкциям. Так что это было бы абсолютно непрофессионально политически. Если Секретариат ООН или генсек Антониу Гутерриш все-таки пойдут на это, нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли кому-то интересно", — сказал Полянский.



Представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани также отверг "необоснованные и необоснованные заявления" о переброске беспилотников и заявил, что Тегеран, который воздержался при голосовании по войне в Украине, хочет "мирного разрешения" войны.

