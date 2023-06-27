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Россия и Китай ведут переговоры по противоракетной обороне
27.06.2023 21:03 Ирина Демьянова

Россия и Китай ведут переговоры по противоракетной обороне

МИД России и Китая во вторник провел раунд консультаций по противоракетной обороне, сообщает МИД России.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам этого вопроса, включая его глобальное и региональное измерение", — говорится в сообщении министерства на его сайте.

Подтверждено намерение проводить такие консультации на регулярной основе в будущем.

После вторжения в Украину в феврале 2022 года в ходе так называемой "специальной военной операции" Россия все чаще добивалась от Китая торговой и дипломатической поддержки.

Китай не осудил вторжение, а Вашингтон и другие западные союзники заявили ранее в этом году, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России, что Пекин отрицает.

 

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