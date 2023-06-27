



Россия и Китай ведут переговоры по противоракетной обороне

МИД России и Китая во вторник провел раунд консультаций по противоракетной обороне, сообщает МИД России.



"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам этого вопроса, включая его глобальное и региональное измерение", — говорится в сообщении министерства на его сайте.



Подтверждено намерение проводить такие консультации на регулярной основе в будущем.



После вторжения в Украину в феврале 2022 года в ходе так называемой "специальной военной операции" Россия все чаще добивалась от Китая торговой и дипломатической поддержки.



Китай не осудил вторжение, а Вашингтон и другие западные союзники заявили ранее в этом году, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России, что Пекин отрицает.



