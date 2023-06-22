



Российскую армию внесли в "позорный список" ООН за убийства детей в Украине

ООН считает Россию виновной в убийстве 136 украинских детей в 2022 году. Поэтому Вооруженные силы РФ внесли в "позорный список". Об этом сообщает Reuters.



В издании отмечают, что информация о внесении России в "позорный список" содержится в докладе Совета безопасности ООН.



В документе также отмечается, что российские солдаты покалечили 518 детей и совершили 480 атак на школы и больницы. При этом, согласно информации доклада, оккупанты использовали 91 ребенка в качестве живого щита.



"Позорный список" - инициатива Организации Объединенных Наций. Туда вносят вооруженные силы различных стран и вооруженные группировки, которые калечат или убивают детей в ходе военных конфликтов.



Вооруженные формирования, которые вносят в список, могут быть подвергнуты санкциям Совета Безопасности ООН, и, согласно руководящим принципам ООН, исключаются из списка только после подписания и выполнения плана действий по прекращению нарушений.



Примечательно, что несмотря на внесение ВС РФ в "позорный список", страна остается постоянным членом Совета безопасности ООН. Украина настаивает на том, что Россия незаконно получила свое место в Совбезе и пытается инициировать исключение государства-агрессора.