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Росгвардейцы материли журналистов и не давали им снимать Крокус-холл
23.03.2024 12:02 MIGnews.com

Росгвардейцы материли журналистов и не давали им снимать Крокус-холл

На месте трагедии в Подмосковье, где в Крокус-холл произошел теракт, собралось множество журналистов. Однако росгвардейцы не давали журналистам работать и снимать место происшествия. По итогам какую картинку увидят россияне? Озлобленный отряд Росгвардии, которая не справилась со своей задачей. 


Почти сотня погибших, сотни раненых. 

Стоит напомнить, что теракту предшествовало отсутствие досмотра и отключенные рамки металлоискателей.

А в итоге очень удобно начать все сворачивать на украинцев, несмотря на то, что ответственность на себя уже взял ИГИЛ. Уже и рояль в кустах нашли. Ой, простите, не рояль, какой-то бус с якобы украинскими номерами, который по итогу проверки оказался молдавским.
 

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