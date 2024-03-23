



Росгвардейцы материли журналистов и не давали им снимать Крокус-холл

На месте трагедии в Подмосковье, где в Крокус-холл произошел теракт, собралось множество журналистов. Однако росгвардейцы не давали журналистам работать и снимать место происшествия. По итогам какую картинку увидят россияне? Озлобленный отряд Росгвардии, которая не справилась со своей задачей.



Жданов:

Просто охреневшие подонки.Вы видите, какие они озлобленные,с какой злобой кричат журналистам «суки, уходите!».А при этом с реальным терактом они не справились.Минимум десятки убитых.А озлобленно будут бить журналистов,которые показывают абсолютно бесполезных росгвардейцев pic.twitter.com/LlHcIa8IG1 — Serg W (@SA61W) March 23, 2024

Почти сотня погибших, сотни раненых.Стоит напомнить, что теракту предшествовало отсутствие досмотра и отключенные рамки металлоискателей.А в итоге очень удобно начать все сворачивать на украинцев, несмотря на то, что ответственность на себя уже взял ИГИЛ. Уже и рояль в кустах нашли. Ой, простите, не рояль, какой-то бус с якобы украинскими номерами, который по итогу проверки оказался молдавским.