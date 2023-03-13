



Решение повторного суда над Задоровым будут транслировать в прямом эфире



Решение по повторному процессу над Романом Задоровым, обвиняемым в убийстве Таира Рады, будет транслироваться в прямом эфире - так объявил сегодня, 13 марта окружной суд Нацерета, где проходит процесс, по просьбе "Walla!" и других израильских СМИ. Решение будет вынесено 30 марта, в четверг.



Спустя примерно 15 лет после того, как он был осужден за убийство и приговорен к пожизненному заключению, просьба Задорова о повторном рассмотрении дела была удовлетворена, и его отпустили под домашний арест.



Задоров, который занимался настилом полов в школе, был арестован через несколько дней после убийства Рады, признался в убийстве и даже воспроизвел его для следователей. Затем он отказался от признания, и по мере продолжения судебного процесса защите удалось вызвать сомнения в том, что Задоров действительно был убийцей. В 2021 году судья БАГАЦа Ханан Мельцер постановил, что его дело должно быть рассмотрено повторно, и решение повторного суда будет вынесено в ближайшее время.

