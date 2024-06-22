



Рейтинг Макрона обрушился после роспуска парламента

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона обвалился на шесть процентных пунктов после того, как он распустил парламент.



Соответствующий опрос для RTL был проведен компанией BVA Xsight.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Согласно результатам, деятельность Макрона одобряют 26% избирателей. В мае этот показатель был на 6% больше. В свою очередь, хуже к нему стали относиться 74% респондентов, что на 6% больше, чем месяцем ранее.



Относительно роспуска парламента, 59% французов считают, что Макрон действовал безответственно. Около 70% респондентов не хотят, чтобы он участвовал в общей избирательной кампании.