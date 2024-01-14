



Реакция КНР на выборы в Тайване: "воссоединение неизбежно"

В Китае объявили о "неизбежном воссоединении" с Тайванем после выборов на острове.



По данным МИД КНР, такое заявление сделала спикер Управления по вопросам Тайваня Чэнь Биньхуа.



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По ее словам, "принцип одного Китая" является "надежным якорем" мира и стабильности в Тайванском проливе.



"Мы верим, что международное сообщество и в дальнейшем будет придерживаться принципа одного Китая, будет понимать и поддерживать справедливое дело китайского народа, который противодействует сепаратистской деятельности независимости Тайваня", - сказала она.



Позже выступил с таким же заявлением глава МИД КНР Ван И. "Тайвань является неделимой частью нашей страны и не станет отдельным государством, он вернется в состав Китая", - сказал он.



Что примечательно, ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не признает независимость Тайваня. А госсекретарь Энтони Блинкен заявил о приверженности "принципу одного Китая".