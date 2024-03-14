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РДК призвал приграничные районы России срочно эвакуироваться: будет обстрел
14.03.2024 09:46 MIGnews.com

РДК призвал приграничные районы России срочно эвакуироваться: будет обстрел

РДК обратился к жителям Курской и Белгородской областей срочно эвакуироваться, заметив, что государственные власти не предприняли ничего относительно этих мер по спасению населения.

"Ваше руководство не приняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрел мирных городов и сел Украины продолжается по-прежнему!

Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь"!
❗️Через півтори години розпочнеться обстріл Курщини та Бєлгородщини, – РДК. 💬 «Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту чи евакуації, а обстріл мирних міст і сіл України триває, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!»

 

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