



РДК призвал приграничные районы России срочно эвакуироваться: будет обстрел

РДК обратился к жителям Курской и Белгородской областей срочно эвакуироваться, заметив, что государственные власти не предприняли ничего относительно этих мер по спасению населения.



"Ваше руководство не приняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрел мирных городов и сел Украины продолжается по-прежнему!



Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь"!

❗️Через півтори години розпочнеться обстріл Курщини та Бєлгородщини, – РДК. 💬 «Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту чи евакуації, а обстріл мирних міст і сіл України триває, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!»



