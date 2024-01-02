



Ракетная атака РФ по Украине 2 января: реакция цивилизованного мира

Утром 2 января войска РФ устроили массированную ракетную атаку на Украину: летели "шахеды", ракеты разных типов, в том числе и гиперзвуковые "Кинжалы". Больше всего досталось Киеву и области, и Харькову. Есть погибшие, десятки мирных украинцев ранены. На очередное преступное нападение РФ отреагировал цивилизованный мир.



Так, президент Молдовы Майя САНДУ подчеркнула важность непрерывной международной поддержки Украины.



"С началом 2024 года продолжаются жестокие атаки России на украинские города, что влечет смерть и разрушения. Молдова решительно осуждает эту агрессию и твердо стоит на стороне Украины", – написала Майя Санду в соцсети Х (Twitter), отметив, что "непрерывная международная поддержка имеет решающее значение для защиты украинцами своего суверенитета и народа".



Прокомментировал утреннюю атаку РФ и президент Латвии Эдгарс РИНКЕВИЧС. Он заметил, что да, украинская ПВО работает хорошо, но Украина должна получить больше помощи,



"Сегодня утром очередная серия жестоких российских авиаударов по Киеву, в результате которой невинные мирные жители снова стали жертвами российского терроризма. Украинская противовоздушная оборона работает хорошо, но Украина должна получить больше помощи. Новогодние торжества закончились, и Западу следует серьезно подойти к делу и действовать прямо сейчас! ", - написал он в соцсети Х (Twitter).



В свою очередь Генеральный секретарь Совета Европы Мария ПЕЙЧИНОВИЧ-БУРИЧ осудила очередную массированную атаку России на Украину утром 2 января.



"Непрерывные атаки России против Украины являются неприемлемыми. Умышленные обстрелы гражданских лиц или гражданских объектов являются военными преступлениями и серьезными нарушениями международного права Совета Европы", – написала Пейчинович-Бурич в соцсети Х (Twitter).



Госпожа посол США в Украине Бриджит БРИНК со своей стороны призвала мир усилить поддержку Украины.



"Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, в то время, как миллионы украинцев прячутся от холода", – написала Бринк в социальной сети Х (Twitter).



Посол назвала "чрезвычайно важным поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина", заметив, что утром 2 января в Киеве были слышны громкие взрывы.



К слову, во время нынешней массированной атаки "незначительные" обломки ракет упали возле посольства США в Киеве, о чем сообщил временно исполняющий обязанности главы Шевченковской райгосадминистрации Александр Поповцев.



А посол Европейского Союза в Украине Катарина МАТЕРНОВА, комментируя атаку РФ, отметила, что Украина нуждается в дополнительной поддержке именно сейчас.



"Сегодня Украина стала жертвой очередной жестокой атаки РФ. Столица Киев, Харьков – под обстрелом российских ракет и беспилотников. Гражданские – убитые и раненые, разрушенная инфраструктура. Украина нуждается в дополнительной поддержке сейчас, чтобы спасти жизни. Россия будет привлечена к ответственности", – написала Матернова в социальной сети Х (Twitter).



Как сообщал Mignews.ua, рано утром 2 января войска РФ повторили массированную атаку на Украину, подобно той, что была 29 декабря 2023 года. Ночью силы ПВО уничтожили 35 из 35 "шахедов", а затем – 10 из 10 ракет "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет и 3 из 2 "Калибров".



Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что "за каждую отнятую жизнь Россия будет отвечать".