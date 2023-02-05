



Путин заставлял Беннета пить водку

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в своем первом за полгода интервью поделился воспоминаниями о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2021 года в Сочи. По словам израильского политика, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в сочинской резиденции.



"Встреча растянулась на пять-шесть часов. Мы очень долго беседовали на самые разные и просто интересные нам темы, например, о военной истории, о роли СССР во Второй мировой", - сказал Беннет. "Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей - прим. ТАСС), это курортный город. <...> Он сказал мне: "Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить". Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет", - рассказал экс-премьер.



По словам Беннета, российский президент в итоге привел его в личные покои. По признанию Беннета, это приглашение удивило его. "У него был алкоголь. Я не люблю крепкие напитки типа виски, максимум могу выпить вина. Но вино там было некошерное", - вспомнил с улыбкой Беннет, добавив, что вместе с ними был и Зеэв Элькин, занимавший на тот момент пост министра строительства и выполнявший на переговорах в Сочи роль переводчика.



Экс-премьер признался, что эта ситуация привела его в некоторое замешательство. "Он [Путин] достает бутылку вина, я смотрю на Элькина и говорю ему: "Скажи, что я не... что не надо сейчас вина". Тогда он спрашивает: "А что вы будете пить?" Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: "Что будете? Водку?" Там только мы втроем - я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно - у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку", - сказал Беннет.