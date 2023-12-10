



Путин возмущен "неизбирательными атаками" Израиля в Газе



Как уже сообщалось ранее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу покинул заседание правительства и около 50 минут беседовал с президентом России Владимиром Путиным.



Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах, и их высказываниями против Израиля. Нетаниягу также подверг резкой критике опасное сотрудничество между Россией и Ираном. Кроме того, Путину было сказано: "Премьер-министр подчеркнул, что любая страна, подвергшаяся террористической атаке, ответит так же, как Израиль, - с равной или большей силой".



Нетаниягу выразил признательность России за усилия по освобождению израильского гражданина с российским гражданством и заявил, что Израиль будет действовать по всем направлениям, как дипломатическим, так и военным, для освобождения всех похищенных. Премьер-министр Нетаниягу также попросил Россию оказать давление на Красный Крест, чтобы облегчить посещение пленных и обеспечить их медикаментами".



Путин выдвинул обвинения в “неизбирательных атаках” в Газе “против ни в чем не повинных граждан”. В ответ на это Нетаниягу заявил, что ЦАХАЛ действует “осторожно и точно”, а соотношение между убитыми террористами и убитыми гражданскими составляет 1:1 - практически невозможное соотношение в условиях войны. Нетаниягу также упомянул об одной из главных целей войны - уничтожении ХАМАСа. Он сказал Путину, что "подобно тому, как исчезла нацистская Германия, после чего не осталось ни одного нациста в официальных кабинетах, то же самое будет и с ХАМАСом". Израиль может не уничтожить каждого боевика ХАМАС, но главная цель - абсолютная нейтрализация руководства, лишение контроля и власти".



Стоит отметить, что это уже второй разговор между Нетаниягу и Путиным после 7 октября; предыдущий состоялся 16 октября. В обоих случаях российский президент беседовал с израильским премьер-министром после переговоров с лидерами арабских государств. На прошлой неделе Путин посетил Ближний Восток, встретившись с президентом Ирана и наследником правителя Омана. Можно предположить, что Путин передал израильскому премьер-министру послания, полученные в ходе этих бесед. По словам осведомленных источников, в ходе беседы Путин упомянул о своих встречах с лидерами арабских государств.