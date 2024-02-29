



Путин угрожает Западу ответным ударом

В четверг, 29 февраля выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин пригрозил западным странам ответными ударами в случае нападения на российскую территорию.



По словам Путина, западные страны спровоцировали конфликт в Украине и на Ближнем Востоке и "продолжают лгать", "без всякого смущения" заявляя, что Россия намерена напасть на Европу.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"При этом они сами выбирают цели для ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как им кажется, средства поражения, заговорили о возможности ввода войск НАТО в Украину", - сказал Путин.



"Мы помним судьбу тех, кто уже однажды отправлял свои войска на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, способное поразить цели на их территории", - добавил он.

