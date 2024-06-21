



Путин стал угрожать Южной Корее

Путин, как обычно, решил, что ему все можно. Можно съездить в КНДР, заключить договор о всесторонней поддержке с упором на войну, и можно начать угрожать, Западу, Украине, и теперь еще и Южной Корее.



После визита Путина в Пхеньян, в Южной Корее приняли решение о пересмотре возможностей прямых поставок вооружения в Украину. Но для начала вызвали посла России на ковер в Сеул.



Путин на пресс-конференции по возвращению из восточного турне заявил, что если Южная Корея будет поставлять оружие Украине, то он в свою очередь тоже примет некие действия, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи.







