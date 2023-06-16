



Путин: скоро ВСУ останется без техники

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал продолжающееся контрнаступление Вооруженных сил Украины.



Соответствующее заявление он сделал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.



Происходящее в Украине он публично назвал не "СВО", а войной, подчеркнув при этом, что у ВСУ якобы нет шансов.



"Ни на одном из участков Киев не достиг целей. Потери у них большие: больше, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. При контрнаступлении 186 танков потеряно украинской армией и 418 бронемашин", - сказал он.



Путин также похвастался российской оборонной промышленностью, которая, по его словам, "раскручивается".



"Скоро Украина перестанет использовать свою технику, ничего не остается. А мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции. А по наиболее востребованным образцам — в 10 раз. Запас прочности у нас очень большой", - добавил он.

