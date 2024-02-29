



Путин рассказал о готовности ядерных сил и показал новый "Кинжал" для Украины

Стратегические ядерные силы РФ приведены в состояние "полной готовности к гарантированному применению". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, и снова похвастался разработкой нового вооружения, которое, как он утверждает, либо уже используется на войне против Украины, либо в ближайшее время будет поставлено в войска.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.)" – заявил российский лидер и уточнил, что в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".



"На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Перисвет"", − заявил Путин и похвастался тем, что сейчас в России завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".



"В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". И мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве… Работа еще над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается", – заявил Путин.



Вместе с тем Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе, заверил Путин и назвал любую подобную информацию "вбросами", которые якобы нужны США, чтобы втянуть Россию в выгодные для Америки переговоры.