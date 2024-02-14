



Путин подписал закон о конфискации имущества за "фейки" об армии РФ

В среду, 14 февраля, президент России Владимир Путин подписал новый закон, который определяет перечень преступлений, наказываемых конфискацией имущества.



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Среди преступлений - распространение информации, которую российское государство определяет как "ложь" о российской армии. Любая информация, не соответствующая официальным заявлениям Министерства обороны, может быть заклеймена как "фейковая". В число преступлений, за которые можно лишиться имущества, также входят дезертирство, невыполнение приказа, участие в нежелательной организации, а также "публичные призывы, направленные против безопасности российского государства".

