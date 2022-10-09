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Путин обвинил Украину в подрыве его детища - Крымского моста
09.10.2022 20:47 Евгения Маркова

Путин обвинил Украину в подрыве его детища - Крымского моста

Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом против критически важной инфраструктуры России и обвинил в его организации украинские спецслужбы

Дело о взрыве на Крымском мосту возбудили по статье о терроризме, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он уточнил, что к теракту на Крымском мосту причастны граждане РФ и зарубежных государств, они помогали в подготовке теракта.

По его словам, фура перед подрывом на Крымском мосту проезжала через территорию входящей в НАТО Болгарии, Грузии и Армении.

 

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