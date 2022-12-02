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Путин и Лукашенко провели переговоры: договорились о встрече
02.12.2022 11:27 Ольга Белозерова

Путин и Лукашенко провели переговоры: договорились о встрече

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о проведении новой личной встречи.

Как сообщает "Пул Первого", стороны договорились провести встречу в декабре. 

"Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", - говорится в сообщении. 

Кроме этого, Путин и Лукашенко обсудили важные вопросы двустороннего взаимодействия и международную повестку. 

 

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