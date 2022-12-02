



Путин и Лукашенко провели переговоры: договорились о встрече

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о проведении новой личной встречи.



Как сообщает "Пул Первого", стороны договорились провести встречу в декабре.



"Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", - говорится в сообщении.



Кроме этого, Путин и Лукашенко обсудили важные вопросы двустороннего взаимодействия и международную повестку.



