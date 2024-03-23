



Путин, говоря о теракте в Крокусе, припомнил об "украинском следе"

Президент России Владимир Путин прокомментировал теракт в "Крокусе", повторив заявления про "украинский след".



По его словам, виновники произошедшего "хладнокровно шли убивать" россиян, "как когда-то делали нацисты".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он подчеркнул, что задержаны 11 человек. В настоящее время следствие пытается установить все детали произошедшего, после чего "каждый будет наказан".



"Все четверо непосредственных исполнительных терактов, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода к государственной границе", - объявил Путин.