



Путин готовит почву для войны еще с пятью странами: СНБО назвали цели Кремля

Президент РФ Владимир Путин готовит почву для войны со странами Балтии, Молдовы и Казахстана. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.



"А зачем россиянам обязательно воевать в Украине? Они очень активно работают над политической, и не только, подготовкой войны в Балтии. Они достаточно активно работают в Молдове. Мы видим в последнее время активизацию по Казахстану", – заявил он в интервью "Интерфакс-Украина".



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Секретарь СНБО также предполагает, что РФ может выйти из стадии мобилизации и вернуться к мирной экономике, но только в случае смены руководства.