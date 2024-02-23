



Против Шольца хотят возбудить дело по "соучастию в геноциде в Газе"

Немецкие адвокаты, представляющие интересы семей жителей Газы, подали уголовное заявление против немецких чиновников за поставку Израилю оружия, которое способствует геноциду и пособничает ему.



Немецкие адвокаты, представляющие интересы семей палестинцев Газы, подали уголовное заявление против немецких чиновников, включая канцлера Олафа Шольца, за поставку Израилю оружия, которое, по их словам, "помогает и потворствует геноциду, осуществляемому Израилем на их родине".



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Прокуроры из Федеральной прокуратуры в Карлсруэ изучат это дело и, если оно получит ход, начнут расследование и допросят правительственных чиновников, включая канцлера Олафа Шольца.



Немецких юристов, ведущих дело, поддерживают такие общественные организации, как Европейский центр правовой поддержки (ELSC), Палестинский институт публичной дипломатии и организация "Закон для Палестины" в рамках инициативы "Справедливость и подотчетность для Палестины".



В заявлении для прессы Инициатива "Справедливость и ответственность для Палестины" отметила: "Германия, как и другие третьи государства, несет четкое обязательство по предотвращению геноцида, и официальные лица немецкого государства должны использовать свои рычаги и применять все законные средства, имеющиеся в их распоряжении, чтобы повлиять на Израиль и заставить его воздержаться от актов геноцида. Немецкое уголовное законодательство требует оснований для первоначального подозрения, когда речь идет о преступлении геноцида против палестинского народа в Газе".



По данным агентства Reuters, с 7 октября количество разрешений на экспорт немецкой оборонной продукции в Израиль увеличилось почти в десять раз. По состоянию на 2 ноября Израиль получил разрешение на импорт немецкого оборонного оборудования на сумму около 323 миллионов евро.

