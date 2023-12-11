



"Просто издеваются": в российской колонии загадочно исчез Навальный

Соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание в тюрьме, уже шесть дней не знают ничего о его судьбе.



По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, на прошлой неделе его резко ухудшилось, а теперь он и вовсе перестал присутствовать в суде по видеосвязи.



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В исправительной колонии № 6 сначала объявили, будто Навальный никуда не исчезал, а выйти на связь не может, поскольку якобы нет электричества.



"Они просто издеваются. Это уже шестой день, как мы не знаем, где Алексей и что с ним происходит", - возмутилась Ярмыш.



Адвокатов к политику не допускали с 6 декабря. Позже, 11 декабря, в колонии объявили, что Навальный у них больше не числится. Куда пропал оппозиционер, остается загадкой.

