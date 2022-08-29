



Процесс переговоров о вступлении Швеции в НАТО усложнился

Переговорный процесс с Турцией по поводу вступления Швеции в НАТО усложнился.

Об этом сообщает министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

По ее словам, это произошло после демонстрации шведскими депутатами флага Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Линде подчеркнула, что Анкару возмутило прошлогоднее фото депутатов Левой партии Швеции с флагом РПК.

"Турецкие СМИ постоянно освещают и подобные события. По шведским законам, мы говорим, что это свобода слова. Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства", – отметила она.