



Примадонна позвонила друзьям и сказала: “Нужно валить”

Алла Борисовна Пугачева на днях сделала несколько звонков своим близким друзьям, которые до сих пор находились в России и предупредила о том, что нужно срочно уезжать.



"Аллочка позвонила, сказала, что советует мне через месяц, максимум два, уехать из России. "Нужно валить", - так и сказала. Хотя бы на полгода. Почему, зачем, ничего не объяснила. Мол, только при встрече. Я пока не решил, уезжать ли. Но Аллочка, наверное, что-то знает", - сказал ее близкий знакомый.



Максим Галкин также делает подобные звонки своим близким.



"По нашим данным, такие же звонки от Пугачевой и ее мужа Максима Галкина получили еще около десятка их друзей и подруг, которые сейчас живут в Москве и Питере. Что означает призыв ехать, никто из них не знает", - пишут российские СМИ.



Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию:



"Просто мутит воду. А, возможно, какие-то внутренние враги попросили ее заняться провокациями".





