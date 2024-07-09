Новости » Политика
Примадонна позвонила друзьям и сказала: “Нужно валить”
09.07.2024 15:01 MIGnews.com

Примадонна позвонила друзьям и сказала: “Нужно валить”

Алла Борисовна Пугачева на днях сделала несколько звонков своим близким друзьям, которые до сих пор находились в России и предупредила о том, что нужно срочно уезжать.

"Аллочка позвонила, сказала, что советует мне через месяц, максимум два, уехать из России. "Нужно валить", - так и сказала. Хотя бы на полгода. Почему, зачем, ничего не объяснила. Мол, только при встрече. Я пока не решил, уезжать ли. Но Аллочка, наверное, что-то знает", - сказал ее близкий знакомый.

Максим Галкин также делает подобные звонки своим близким.

"По нашим данным, такие же звонки от Пугачевой и ее мужа Максима Галкина получили еще около десятка их друзей и подруг, которые сейчас живут в Москве и Питере. Что означает призыв ехать, никто из них не знает", - пишут российские СМИ.

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию:

"Просто мутит воду. А, возможно, какие-то внутренние враги попросили ее заняться провокациями".


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы