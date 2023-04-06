



Президенты Израиля, Германии и Польши отметят День восстания в Варшавском гетто

Президенты Израиля и Германии посетят Варшаву, чтобы вместе с главой Польши принять участие в торжествах, посвященных 80-летию восстания в Варшавском гетто 1943 года, сообщил в четверг Офис президента Польши.



“19 апреля, в 80-ю годовщину начала восстания в Варшавском гетто, Президент Государства Израиль Ицхак Герцог и Президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетят Польшу, встретятся с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой и совместно примут участие в торжествах по случаю годовщины Восстания на площади Героев Варшавского гетто", – говорится в сообщении Офиса Президента.



Восстание в Варшавском гетто вспыхнуло 19 апреля 1943 г. и продолжалось до 16 мая 1943 г. Это было первое городское восстание в оккупированной Европе. В неравном, почти месячном бою плохо вооруженным бойцам Еврейской боевой организации и Еврейского военного союза противостояли солдаты СС, вермахта, полиции безопасности и вспомогательных формирований.