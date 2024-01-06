



Президент Швейцарии с юмором попрощался с избирателями

Президент Швейцарии Ален Берсе по истечению срока полномочий через год после выборов с юмором попрощался с избирателями.



Соответствующее ироничное видео он опубликовал в социальной сети Х.



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Берсе взял шляпу и ушел вдаль, припрыгнув в конце ролика. В подписи было сказано "Ариведерчи".



Что примечательно, в Швейцарии президент избирается всего лишь на год. Берсе сменила руководительница Департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд.



До избрания президентом Берсе был министром внутренних дел, а также курировал социальный блок, направления культуры и здравоохранения. Ранее он занимал пост президента в 2018 году.