Президент Швейцарии с юмором попрощался с избирателями
Президент Швейцарии Ален Берсе по истечению срока полномочий через год после выборов с юмором попрощался с избирателями.
Соответствующее ироничное видео он опубликовал в социальной сети Х.
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Берсе взял шляпу и ушел вдаль, припрыгнув в конце ролика. В подписи было сказано "Ариведерчи".
Что примечательно, в Швейцарии президент избирается всего лишь на год. Берсе сменила руководительница Департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд.
До избрания президентом Берсе был министром внутренних дел, а также курировал социальный блок, направления культуры и здравоохранения. Ранее он занимал пост президента в 2018 году.
Au revoir. Auf Wiedersehen. Arrivederci. pic.twitter.com/Qm36qx2Efy— Alain Berset (@alain_berset) December 30, 2023