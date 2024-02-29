



Президент: "Филиппины не отдадут ни одной части своей территории"

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил в четверг, 29 февраля что его страна не отдаст ни одной из своих территорий, намекая на территориальный конфликт между Манилой и Пекином в Южно-Китайском море.



"Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, могут быть огромными, но наша решимость столь же велика. Мы не сдадимся", - заявил Маркос-младший, выступая перед парламентом Австралии во время своего официального визита в эту страну.



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Напряженность в отношениях между Китаем и Филиппинами возросла после прихода к власти Фердинанда Маркоса-младшего в 2022 году, который укрепил военный союз с США и расширил доступ американских войск к своим базам. Это включает в себя стратегический доступ к Южно-Китайскому морю, на которое Пекин претендует почти целиком.



Китай и Филиппины находятся в состоянии конфликта по поводу суверенитета над несколькими островами и атоллами в Южно-Китайском море, на которые

Пекин претендует почти полностью по историческим причинам, а также оспаривает территории с Малайзией, Вьетнамом, Тайванем и Брунеем.



Перед лицом этих конфликтов, связанных с геополитической и стратегической поляризацией, президент говорил о необходимости укрепления безопасности и оборонного альянса с Австралией.

