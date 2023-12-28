



Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территории

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) предложил украинскому правительству временно отказаться от территории в пользу прекращения огня в войне против российских сил вторжения. "В случае прекращения огня Украине, возможно, сначала придется смириться с тем, что некоторые территории временно недоступны для нее", - заявил он в среду, 27 декабря в интервью газете Funke Mediengruppe.



"Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским", - подчеркнул Кречмер. "Но, как и в других крупных конфликтах, настало время для окончательного решения".



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Кречмер неоднократно подвергался критике за свои высказывания об агрессивной войне России против Украины. Еще в ноябре политик ХДС выступал за "замораживание" конфликта. С начала нападения России на Украину он неоднократно выражал скептическое отношение к поставкам оружия Киеву и в то же время выступал за иной подход к Москве.

