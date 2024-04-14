



Премьер Италии собралась в Китай: названа причина

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони собралась посетить Китай с официальным визитом, чтобы перезагрузить отношения.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.



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Уточняется, что Мелони отправится в Китай в ближайшие месяцы.



Что примечательно, буквально 12 апреля министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился с министром торговли КНР Ван Вентао. Он заявил о желании начать новый этап отношений и инвестировать в двустороннее партнерство.