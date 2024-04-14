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Премьер Италии собралась в Китай: названа причина
14.04.2024 03:34 Алина Груднева

Премьер Италии собралась в Китай: названа причина

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони собралась посетить Китай с официальным визитом, чтобы перезагрузить отношения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

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Уточняется, что Мелони отправится в Китай в ближайшие месяцы.

Что примечательно, буквально 12 апреля министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился с министром торговли КНР Ван Вентао. Он заявил о желании начать новый этап отношений и инвестировать в двустороннее партнерство.

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