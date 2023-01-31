



Представитель РФ в ООН: Израиль - потенциальный посредник

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью здесь, что для россиян все являются потенциальными посредниками в войне в Украине - включая премьер-министра Нетаниягу.



"Есть много стран, которые говорят, что могут помочь, мы будем рады помощи от любой страны", - сказал заместитель посла, который добавил, что это правда, что Израиль голосует за антироссийские резолюции в ООН, но он надеется, что в какой-то момент израильское руководство "откроет глаза и поймет, что нужно сделать для продвижения мира".

