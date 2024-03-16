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Правящая коалиция ФРГ поддержала передачу Taurus Украине
16.03.2024 12:25 Алина Груднева

Правящая коалиция ФРГ поддержала передачу Taurus Украине

Правящая коалиция Германии большинством голосов поддержала резолюцию Европарламента относительно передачи Украине ракет Taurus.

По данным немецкого таблоида Bild, соответствующую инициативу одобрил 451 депутат.

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Против резолюции о "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС" выступили 46 человек, еще 49 воздержались. 

"Украина особенно нуждается в высокоразвитых системах ПВО, крылатых ракет большой дальности, таких как Taurus, систем Storm Shadow и Scalp, современных боевых самолетов, различных видов артиллерии и боеприпасов, а также дронов", - сказано в тексте резолюции, по которой прошло голосование в Европарламенте.

От правящей коалиции Германии единогласно одобрили передачу ракет Taurus представители СвДП и "Зеленых". Председатель группы ХДС/ХСС в парламенте ЕС Даниэль Каспари приветствовал голосование.
 

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