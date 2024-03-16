



Правящая коалиция ФРГ поддержала передачу Taurus Украине

Правящая коалиция Германии большинством голосов поддержала резолюцию Европарламента относительно передачи Украине ракет Taurus.



По данным немецкого таблоида Bild, соответствующую инициативу одобрил 451 депутат.



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Против резолюции о "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС" выступили 46 человек, еще 49 воздержались.



"Украина особенно нуждается в высокоразвитых системах ПВО, крылатых ракет большой дальности, таких как Taurus, систем Storm Shadow и Scalp, современных боевых самолетов, различных видов артиллерии и боеприпасов, а также дронов", - сказано в тексте резолюции, по которой прошло голосование в Европарламенте.



От правящей коалиции Германии единогласно одобрили передачу ракет Taurus представители СвДП и "Зеленых". Председатель группы ХДС/ХСС в парламенте ЕС Даниэль Каспари приветствовал голосование.

