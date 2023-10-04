



Правительство России прогнозирует падение рождаемости до уровня начала XX века

Российское правительство готовится к значительному падению уровня рождаемости, сравнимого с началом 20-го века. Эти тревожные прогнозы были включены в проект бюджета Социального фонда, ранее известного как Пенсионный фонд, ответственного за выплату детских пособий и других социальных пособий.



В 2022 году в России родилось 1,306 миллиона детей. Однако в ближайшие 3 года в стране будет наблюдаться постоянное снижение рождаемости. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году число родившихся снизится до 1,244 миллиона, что станет самым низким показателем с 1990-х годов. Перспективы на последующие годы еще более мрачны: прогнозы указывают на снижение до 1,171 миллиона в 2024 году, 1,153 миллиона в 2025 году и дальнейшее падение до 1,143 миллиона в 2026 году.



Ведущий демограф Алексей Ракша, комментируя представленную статистику, заметил, что эти цифры представляют собой самые низкие показатели рождаемости, наблюдавшиеся с рубежа XVIII-XIX веков. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) указывает, что предыдущий рекордный минимум рождаемости в России был установлен в 1999 году: за этот год родилось 1,214 миллиона детей.

